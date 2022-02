La missione salvezza della Salernitana, il post social di Nicola: "Non si molla niente"

Il Cagliari sbanca Torino, il Venezia perde il derby di Verona e infila la terza sconfitta in cinque giornate, lo Spezia si arrende su calcio di rigore alla Roma ed è in rottura prolungata, cioè tre sconfitte consecutive. A voler guardare il bicchiere della classifica ancora mezzo pieno, la Salernitana resta in corsa, perché è viva e l'aritmetica non la condanna ancora. La costringe, invece, a rastrellare punti contro ogni avversario. E' un'impresa da titani, ma non un miraggio. Nulla è ancora deciso, alla luce delle due partite jolly da rigiocare.

Lo scenario

La Salernitana ed i propri tifosi hanno atteso i risultati delle altre pericolanti: il Cagliari ha fatto il blitz ma il Venezia e lo Spezia hanno perso. La politica dei piccoli passi paga fino ad un certo punto e la Salernitana ne è consapevole, nonostante lo score di quattro risultati utili consecutivi. La distanza dalla zona salvezza, occupata dal Cagliari è -10 (25 punti per gli isolani e 15 per i granata) ma un punto più su, a quota 26, c'è lo Spezia, che torna in ballo. Occorre una spallata, serve un risultato a sorpresa che sconvolga gli equilibri cristallizzati. Facile a scriverlo, un po' meno a realizzarlo: il prossimo match, in casa dell'Inter è una partita dal pronostico chiuso ma la Salernitana targata Davide Nicola ha grinta da vendere. L'allenatore lo ha scritto su Instagram e la squadra vuole metterlo in pratica: "Testa, mente e cuore. Non si molla niente". Sabatini, il direttore sportivo, aggiunge: "Fino all'ultimo tuffo"