Salernitana, emergenza in difesa: Sambia per Bradaric

Una difesa da inventare e un centrocampo con qualche dubbio. Per la trasferta di Empoli, Paulo Sousa ha ancora dei nodi da sciogliere, a partire dal reparto arretrato dove Gyomber dovrebbe saltare la trasferta toscana.

I calciatori granata

Pirola e Daniliuc sono entrambi diffidati e Sousa non vorrebbe correre il rischio di schierarli insieme. Potrebbe essere confermato a destra Lovato, mentre al centro l'idea era quella di dare una chance dall'inizio a Troost-Ekong, che non gioca titolare da febbraio. Il nigeriano però ha rimediato una contusione alla caviglia in allenamento. A centrocampo, per sostituire lo squalificato Bradaric, idea Sambia che cambierebbe fascia con conferma di Mazzocchi a destra. Da valutare la coppia centrale con il solo Coulibaly quasi certo di un posto.