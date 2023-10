Ikwuemesi, le magie Tchaouna e Cabral: la Salernitana vince e "guadagna" la Juventus

C'è un germoglio. Non si chiama qualificazione: è arrivata, ma sarebbe troppo facile. Il germoglio si chiama Loum Tchaouna, un ragazzone di 20 anni che strappa, sfrutta benissimo entrambi i piedi, tira e segna. Inzaghi potrebbe avere una tentazione: fargli assaporare il gusto del derby contro il Napoli dopo aver invocato nelle dichiarazioni della vigilia e ottenuto in partita, contro la Sampdoria, il gusto della vittoria. La Salernitana si è regalata il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove incontrerà la Juventus. Ma soprattutto ha guadagnato un briciolo di fiducia, autostima, coraggio. Insomma si è rifatta il trucco ed è pronta alla lotta. La squadra granata termina la partita anche senza subire gol.

La cronaca

La Salernitana beneficia subito di un'occasione con Maggiore (capitano): piatto destro al 10', mira alta. I granata, però, traballano al 14': De Luca difende il pallone spalle alla porta, Bronn gli lascia il mezzo metro decisivo per girarsi e tocca a Costil il prodigio - intervento con il piede destro, d'istinto - per tenere a galla la squadra di Inzaghi. Tchaouna è spigliato sulla destra e Botheim, rispolverato per l'occasione contro l'unica avversaria alla quale sia riuscito fin qui a fare gol, prova a servirlo sulla corsa, al 20': un dribbling di troppo sul destro anziché provare ad incrociare con il sinistro e l'azione sfuma. Inzaghi propone il modulo 4-3-2-1 ma in realtà è quasi un 4-3-3, perché Tchaouna gioca molto largo.

Ikwuemesi con l'aiutino

La Salernitana sblocca il risultato al 28'. Lo fa per la seconda volta in stagione (mai in campionato e sempre in Coppa Italia) con Ikwuemesi che stoppa a seguire con il piede destro e si gira lesto di sinistro per battere a rete. E' decisiva la deviazione di Facundo Gonzalez, che spiazza Ravaglia. L'occasione per il raddoppio sarebbe già tra i piedi di Tchaouna - bel cross di sinistro - e sulla testa di Legowski ma il pallone dopo l'inzuccata del polacco finisce alto di un soffio. E' il momento migliore per la Salernitana, che produce tanto (tre occasioni) soprattutto sulla propria corsia destra. Dapprima Bohinen inventa per Botheim che fa un bel movimento di preparazione al tiro. Ravaglia lo blocca in prossimità della riga di porta. Poi Botheim divora di testa il gol del 2-0. Stessa sorte per il tiro di Tchaouna , di controbalzo.

Il mondo di Loum

La Salernitana, però, ha un nuovo germoglio sulla fascia destra. E' Loum Tchaouna, che dapprima scarica in rete in tap-in dopo la traversa di Ikwuemesi (ma non vale, fuorigioco di Ikwuemesi) e poi su assist del nigeriano che resta in campo nonostante una contusione, si allunga il pallone con un bello stop di destro a seguire e poi scarica in rete al 46' di sinistro, imparabile per Ravaglia. La magia, però, è storia del 67'. Tchaouna si impossessa del pallone sulla fascia destra e arriva fino in fondo, chiudendo con un bel diagonale di sinistro alle spalle di Ravaglia. Inzaghi gli concede la standing ovation dopo il 30' della ripresa e nel frattempo manda in campo Simy e Cabral per Botheim e Ikwuemesi. C'è gloria anche per Simy. Entrato da pochi minuti per il suo esordio stagionale (non è ancora in lista campionato), il nigeriano serve a Cabral l'assist del 4-0 (88') e poi tira alto sotto la curva Nord.