Tutto pronto, per la sfida Salernitana-Sampdoria che si disputerà domani, 21 novembre, allo stadio Arechi. Per ragioni logistiche e di sicurezza, il Comune ha studiato il piano di viabilità nella zona, con un'ordinanza per regolare il traffico durante l'afflusso e il deflusso dei tifosi.

Ecco il dispositivo di traffico integrale>>>Apri qui