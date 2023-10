E' il giorno della Coppa Italia, in palio il pass per la Juventus: formazioni di Salernitana-Sampdoria

Chance di Coppa Italia, riscatto contro la Sampdoria: è la speranza della Salernitana, è l'auspicio dei tifosi granata. Dopo aver toccato il fondo in classifica, in Serie A, i granata ambiscono al passaggio del turno per confrontarsi poi con la Juventus negli ottavi di finale della manifestazione tricolore. Costil sarà il portiere di Coppa: giocherà lui al posto di Ochoa e Inzaghi lo ha già annunciato. In difesa, è certa anche la presenza di Gyomber. Il centrale slovacco, infatti, ha subito un'ammonizione di troppo a Genova e sarà squalificato in campionato nel derby, alla stregua di Natan del Napoli. Molto turnover negli altri reparti: Inzaghi contro la Sampdoria di Pirlo vuole dare spazio soprattutto ai giocatori che ha utilizzato di meno dal suo arrivo al posto di Paulo Sousa. Minutaggio in ottica campionato per Bohinen e Sambia. Giocherà uno spezzone anche Simy. Botheim ha segnato un solo gol in maglia granata ed è accaduto proprio contro la Sampdoria, poche settimane dopo il suo ingaggio. Poi è cominciato il lungo letargo. Arbitrerà Manganiello di Pinerolo. Fischio d'inizio alle ore 18, diretta Italia 1 e Mediaset Play.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Sambia, Gyomber, Bronn, Mazzocchi; Legowski, Bohinen, Kastanos; Tchaouna, Botheim; Ikwuemesi. In panchina: Ochoa, Fiorillo, Bradaric, Daniliuc, Pirola, Lovato, Martegani, Coulibaly, Maggiore, Candreva, Cabral, Dia, Stewart, Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Askildsen, Ricci, Kasami; Delle Monache, La Gumina, De Luca. In panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Buyla, Depaoli, Langella, Girelli, Panada, Vieira, Borini, Verre, Esposito. Allenatore: Andrea Pirlo.