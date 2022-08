Salernitana-Sampdoria, i granata devono vincere: le formazioni

L'ultima vittoria allo stadio Arechi risale al 5 maggio, una vita fa. L'ultimo gol granata è stato "stampato" ad Empoli: rovesciata di Bonazzoli. La Salernitana è a digiuno ma non in decelerazione, anzi medita oggi lo sgambetto alla Sampdoria, che è reduce dal pareggio casalingo contro la Juventus. In un campionato che ha già creato una precisa linea di demarcazione - le big reggono il passo e le piccole arrancano, il Monza ha collezionato la terza sconfitta consecutiva, lo Spezia è stato bloccato dal Sassuolo con un pareggio in rimonta e la Cremonese ha perso di nuovo - la Salernitana deve afferrare i tre punti che le consentirebbero di inaugurare nel migliore dei modi una serie di impegni casalinghi alla portata.

Le scelte

L'allenatore del cavalluccio marino, Davide Nicola, schiererà Dia titolare, vicino a Bonazzoli. Confermata in blocco la difesa: Bronn, Gyomber e Fazio. Maggiore e Vilhena si alterneranno nel ruolo di play. Il collega Giampaolo riconferma il modulo 4-1-4-1, dovrebbe recuperare Rincon e preferire Villar a Vieira, in mezzo al campo. Non meno di ventimila tifosi presenti allo stadio Arechi, 500 dei quali provenienti da Genova. Fischio d'inizio alle ore 18.30.

Le formazioni



Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. In panchina: Micai, Fiorillo, Pirola, Jaroszynski, Bradaric, Motoc, Iervolino, Sambia, Kastanos, Capezzi, Valencia, Botheim, Kristoffersen. Allenatore: Nicola

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. In panchina: Contini, Ravaglia, Leverbe, Murillo, Depaoli, Verre, Segovia, Vieira, Malagrida, Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Moro e Garzelli. IV uomo: Feliciani. Var: La Penna. Avar: Zufferli. Diretta tv: Dazn e Sky