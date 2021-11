E' il giorno di Salernitana-Sampdoria: la Bersagliera deve vincere per puntare alla salvezza

E' il giorno di Salernitana-Sampdoria e ne mancano pochissimi alla nuova deadline del 5 dicembre fissata dai trustee per la vendita della società. In campo, senza Strandberg infortunato ma con Gagliolo che ha motivazioni a mille, la squadra di Colantuono ha l'obbligo di battere la "Doria" per riprendere la marcia salvezza. Prima della partita, gli ultras della curva Sud Siberiano raccoglieranno fondi da donare alla Lilt. La Salernitana sarà guidata in campo dal capitano Ribéry. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15. Diretta su Dazn.

Le probabili formazioni



SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyombér, Gagliolo, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, L. Coulibaly; Ribéry; Bonazzoli, Djuric. A disp: Fiorillo, De Matteis, Jaroszynski, Capezzi, Gondo, Kastanos, Obi, Kechrida, Bogdan, Simy, Delli Carri, Vergani. All: Colantuono

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Caputo. A disp: Falcone, Ravaglia, Chabot, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Dragusin, Gabbiadini, Murru, Trimboli, Yepes. All: D'Aversa

Arbitro: Giacomelli di Trieste (Scarpa/Marchi). IV uomo: Cosso. Var: Sozza (Bottegoni)