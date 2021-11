Salernitana-Sampdoria, la lunga vigilia di Colantuono: "Dobbiamo ricavare punti, inizia il ciclo di ferro"

Strandberg non c'è: sta male e non gioca. "Lo stiamo valutando, oggi ha fatto esami strumentali ma non credo che abbiamo molti margini. In questo momento accusa un fastidio all'addutore ed è anche abbastanza acuto". Il suo sostituto sarà Gagliolo. Consolidate le scelte e - si spera - le zolle di difesa, la Salernitana attraverso il proprio allenatore Colantuono guarda con attenzione all'altra area di rigore, quella dove dovrà far gol. Ribéry ha già caricato la squadra e l'ambiente. Dovrà fornire anche assist. Il tecnico dell'ippocampo ha già spiegato che non esista un clone del francese. Bonazzoli ha caratteristiche simili ma non uguali ed è anche diffidato. Non è tempo, però, di rinunce. Spazio all'ex Sampdoria, a Ribéry e ad un centravanti.

La scelta sulla trequarti

"Due settimane di lavoro. Sono state utili. Abbiamo dato giocatori alle Nazionali ma qualcuno è tornato con qualche problemino: Veseli e Strandberg. Non riesco ad avere il gruppo completo e capita da quando sono arrivato. Abbiamo ripreso, però, Lassana Coulibaly e abbiamo attaccato al gruppo Capezzi - dice Colantuono -. Ribéry e Bonazzoli sono trequartisti, possono farlo entrambi. Andremo a fare una valutazione che riguarda un mese intenso, con tante gare compresa la Coppa Italia che viene un po' a scombinare i piani. Poteva essere una settimana normale anche la prossima ma andremo a giocare di venerdì e quindi ci troveremo a giocare una sorta di tour de force".

L'ariete e Lassana

La Salernitana non può fare a meno in questo momento del proprio centravanti, perché fa salire la squadra. Djuric è un passo avanti, nelle gerarchie. "Ho parlato con Simy, noi non lo abbandoniamo e ci sono dei momenti della carriera di difficoltà - aggiunge l'allenatore della Salernitana -. Tornerà utile, capisco che magari attenderebbe più fiducia ma in questo momento noi siamo nella condizione di dover fare bene in ogni partita. Dobbiamo arrivare agganciati ad un certo tipo di classifica. Abbiamo provato a fare anche delle cose diverse, ad esempio la tattica, ma non possiamo discostarci di molto, almeno inzialmente, dall'atteggiamento che abbiamo avuto fin qui. Noi abbiamo fatto brutte gare contro il Napoli - nel derby non meritavamo di perdere - e contro la Lazio ad inizio ripresa abbiamo colpito due legni e siamo stati dentro il match, il più possibile. Forse non dovevamo concedere il secondo gol, perché le partite vanno sempre lasciate aperte ma il giudizio viene inficiato dal fatto che oggettivamente Napoli e Lazio fanno campionati diversi. Adesso abbiamo una partita più alla nostra portata, nella quale dobbiamo fare bene ma non dobbiamo sottovalutare la Sampdoria che ha un potenziale offensivo importante. La posizione di Lassana Coulibaly? Per me più mezzala".