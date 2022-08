Granata all'esame Sampdoria: all'Arechi andrà in scena la prima gara salvezza

Ci sono Tonino Candreva e Federico Bonazzoli, c'è anche Caputo che è allo stesso modo ex di turno e che è rimasto l'unico alfiere d'attacco blucerchiato, facendo staffetta con Quagliarella. Salernitana-Sampdoria, in ragione del particolare momento (tecnico e societario) vissuto dai liguri è il primo snodo salvezza per la squadra di Davide Nicola, la prima, ghiotta occasione di passare all'incasso. D'altra parte, è impensabile che le fortune del campionato possano derivare solo dal rendimento ordinato in trasferta: occorre fare tanti punti anche in casa e il calendario, in rapida sequenza presenta avversari alla portata, della stessa dimensione dei granata. Prima la Sampdoria, poi l'Empoli, poi il Lecce: allo stadio Arechi ci sono gli estremi per tentare un filotto ma - va scritto - si tratterà anche di partite molto delicate da affrontare e da preparare, perché in campo sarà battaglia.

Le avvisaglie

Lo ha già dimostrato la Sampdoria a Marassi contro la Juventus, nel posticipo che ha chiuso la seconda giornata di campionato. Pur condizionata dalle assenze e costretta a giocare solo con Caputo (nella seconda parte di gara, spazio a Quagliarella) per la contemporanea assenza dell'infortunato De Luca e del convalescente Gabbiadini, la Doria ha tenuto testa ai bianconeri, ha imposto il pareggio a reti inviolate (annullata per fuorigioco di Vlahovic la rete di Rabiot) e ha portato a casa un punto pesante, il primo mattone del suo campionato. La Salernitana ha fatto altrettanto alla Dacia Arena di Udine ma è evidente che per staccarsi dalla zona pericolo occorra un colpo da 3 punti, il 28 agosto allo stadio Arechi. La Sampdoria, che cerca di ingaggiare Defrel ma che ha bisogno di liberare un posto in lista over per tesserarlo, perderà con tutta probabilità Rincon, a causa di un risentimento al flessore della coscia destra. La Salernitana, invece, valuta le condizioni dei propri centrocampisti, in particolare di Lassana Coulibaly, che nella prossima gara potrebbe diventare per una serie di ragioni ago della bilancia. Non è escluso poi che l'allenatore Davide Nicola testi Vilhena nella posizione di centrocampista centrale. Sarà la partita del primo, definitivo "ribaltone" in attacco: Boulaye Dia è pronto a sostituite Botheim per giocare vicino a Bonazzoli.