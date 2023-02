Verona e Sampdoria perdono nel posticipo: vento granata, la Salernitana allunga in classifica

Tre passi da gigante, tre punti verso la sospirata salvezza. La Salernitana ha trascorso il lunedì a ritemprarsi, affacciata al davanzale del campionato. Qualche gita in Costiera Amalfitana (Daniliuc, ad esempio) ma anche tablet acceso per osservare le dirette concorrenti all'opera nel posticipo.

Lo scenario

Il Verona è stato travolto (ma solo nel punteggio) in casa dalla Fiorentina: l'Hellas è ancora viva e vegeta, sullo 0-1 per i toscani Lasagna ha sbagliato un colpo di testa "alla Piatek", tutto solo in area di rigore, servito da Lazovic. La Sampdoria di Stankovic, invece, aveva imbrigliato la Lazio allo stadio Olimpico ma si è arresa ad un eurogol di Luis Alberto, ad un quarto d'ora dallo scadere. Gabbiadini è stato ammonito ed era diffidato: salterà per squalfica la prossima partita di campionato, proprio contro la Salernitana. Adesso Paulo Sousa ed i suoi ragazzi guardano la classifica: non sono affatto rilassati ma si imbattono in uno scenario un pizzico più sereno. Hanno sette punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal Verona e quattro sullo Spezia, la zona cuscinetto. Il cammino è ancora lungo ma la Salernitana ha compiuto un balzo importante. Il 5 marzo, primo snodo decisivo del campionato: in programma Sampdoria-Salernitana e Spezia-Verona