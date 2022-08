Salernitana, prove anti Sampdoria: Vilhena è il faro d'emergenza

Definirlo "lanterna", alla vigilia della sfida alla Sampdoria, sarebbe esagerato. Tonny Vilhena, però, deve diventare adesso il faro d'emergenza della Salernitana. Nicola, l'allenatore del cavalluccio marino, ha un problema, anzi due: sulle zolle delle idee, dell'ordine della testa alta, ha perso sia Bohinen sia Radovanovic, entrambi per infortunio. Utilizzare Lassana Coulibaly o Maggiore in un ruolo che non è nelle corde del giocatore maliano e solo in parte nelle attitudini del calciatore ex Spezia, significa snaturarli.

La soluzione

Ecco perché l'allenatore della Salernitana lavora da giorni ad un'altra ipotesi tattica: utilizzare Tonny Vilhena al centro del terzetto che dovrà dirigere le operazioni in mezzo al guado. In una partita da vincere per ripristinare finalmente l'effetto Arechi ma anche per fare un bel salto in avanti in classifica e lasciarsi alle spalle una potenziale rivale nella lotta salvezza, la Salernitana può giocare, dunque, con Vilhena posizionato tra Lassana e Maggiore, poi Candreva largo a destra e Mazzocchi posizionato a sinistra. Sambia e Bradaric sono alternative a gara iniziata. In avanti, è molto probabile o pressoché scontata la presenza dal primo minuto di Boulaye Dia che sopravanza Botheim e si schiererà in coppia con Bonazzoli. La presenza in campo di Vilhena in una zona del campo che è fulcro della manovra consentirà ai granata di mutare assetto anche in corso d'opera: Tonny, infatti, potrà a propria volta avanzare di qualche metro e trasformarsi da schermo e regista arretrato in trequartista a supporto di due punte oppure allineato a Bonazzoli con la formula del doppio suggeritore di Dia (modulo 3-4-1-2 oppure 3-4-2-1).