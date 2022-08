Salernitana sei fantasticA, la voce dei tifosi: "Tutti a Bologna"

E' qui la festa: sobria, contenuta, breve, però è festa. I tifosi granata ammirano la Salernitana e si stropicciano gli occhi. Che giorno è, che anno è: la squadra che ha dominato la Sampdoria, stritolandola sul piano del ritmo, dell'intensità ma anche dell'organizzazione di gioco, con due esterni che crossano con entrambi piedi, con Lassana in moto perpetuo, Vilhena direttore d'orchestra, due punte che fanno gol, anzi tre, è un giocattolo quasi perfetto. La Salernitana non solo è in piena corsa salvezza ma è anche a pieno titolo dentro il tunnel del divertimento, saldamente ancorata alla colonna sinistra della classifica, nella posizione a ridosso delle big del calcio, delle sette sorelle. E' questo lo sballo granata; questa dimensione - temporanea o duratura, dipenderà dalla squadra e anche dal suo completamento, nelle ultime battute di calciomercato - fa gridare ai supporter "che bello tifare Salerno".

La voce dei tifosi

Il commento di Mario De Rogatis: "Partita straordinaria, con un'intensità di gioco che non vedevo da anni. Li abbiamo subito pressati, con una prova maiuscola dei due esterni, Candreva e Mazzocchi. La squadra ha evidenziato una grande quadratura in campo, con fluide trame di gioco, un equilibrio tra i reparti e le due punte sempre pericolose. Lassana Coulibalymostruoso e Vilhena sempre efficace. Questa vittoria vale doppio, contro una diretta avversaria nella lotta salvezza. Adesso tutti a Bologna, sulle ali dell'entusiasmo". Antonio Positano: "È bello vedere la nostra Bersagliera giocare, divertire e vincere. Ottima prestazione che parte da un centrocampo da serie A. Una nota particolare merita Gyomber, un giocatore rinato che sta facendo vedere il suo valore". Paolo Toscano: "Abbiamo giocato una bellissima partita. Tutti hanno dato il massimo e hanno giocato con organizzazione e grande agonismo. Bravo il mister a dosare le forze in vista delle prossime partite che sono ravvicinate. Avanti così". La chiosa di Ciro Troise: "Siamo sul lato sinistro della classifica: credo che non sia mai successo in Serie A. Vilhena impressionante. I tre attaccanti in rete molto importante, contento soprattutto per Botheim che è quello che forse ha avuto maggiori difficoltà in questo inizio di campionato. Botheim mi sta troppo simpatico. Se fa un terzo dei gol di Haaland siamo in una botte di ferro".