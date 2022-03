E' il turno di Bonazzoli: la Salernitana recupera il suo miglior marcatore

Con il permesso dell'instant team, tocca a Federico Bonazzoli. Dopo due partite rimaste ad osservare da spettatore interessato, a causa del lieve infortunio muscolare al retto femorale, il miglior realizzatore della Salernitana (6 gol) si candida ad una maglia da titolare contro il Sassuolo, sabato 12 marzo alle ore 15, allo stadio Arechi.

Le prospettive

La Salernitana è attesa ad un'altra partita bivio del proprio campionato, l'ennesima. Contro il Sassuolo che ha battuto 4-1 a domicilio il Venezia, non c'è alternativa alla vittoria, se davvero i granata allenati da Davide Nicola vogliono cullare la speranzella di salvezza, sempre più ridotta al lumicino. Per tentare la sterzata disperata, occorrono piedi ispirati e attaccanti che facciano gol. Due turni di riposo forzato sono più che sufficienti: nell'assalto alla salvezza, i granata hanno bisogno del giocatore con più gol nei piedi, in questo momento 6. Mikael e Mousset, acquisti di gennaio, non convincono ancora. Davide Nicola è pronto a riformare il vecchio tandem con Djuric. Salernitana in campo e tifosi sugli spalti: la società ha lanciato l'ultima iniziativa simpatia, denominata "Fino alla fine", e ha proposto abbonamenti a prezzo scontato ai propri tifosi. Nel carnet non rientrerà la partita casalinga contro il Venezia, se sarà recuperata.