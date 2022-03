Prima Bonazzoli e poi Djuric: la Salernitana pareggia con la vecchia guardia

La mente "dice": è un pareggio inutile. Il cuore "dice": vada come vada. La Salernitana stanga, poi annaspa, poi pare affondare e alla fine risorge dalle macerie della sconfitta, salvata dalla sua vecchia guardia. E' 2-2 allo stadio Arechi, ancora un pareggio per la truppa di Davide Nicola che però potrebbe non bastare.

La partita

Contro il formidabile attacco del Sassuolo, Davide Nicola cambia per tre quarti la propria difesa e lo fa un po' per emergenza e un po' per scelta: da destra a sinistra, la Salernitana si schiera con Veseli (Mazzocchi infortunato), Gyomber (preferito a Dragusin), di nuovo Fazio e poi Ruggeri, preferito a Ranieri che va in panchina dopo una settimana condizionata da un risentimento al quadricipite. La partita, però, comincia in discesa per i padroni di casa, che mostrano buon piglio e discreta fluidità di gioco, soprattutto sulla fascia sinistra.

Il gol

All'8' la Salernitana sblocca la partita. Ruggeri procede ad ampie falcate e ha sempre un passo avanti a Verdi. Non è un incidere vano, non serve solo a portare via l'uomo. Verdi scappa via e pare voler crossare ma poi ha il guizzo di frenare e servire di tacco il terzino sinistro. Cross immediato, Djuric la schiaccia di testa, Consigli fa la frittata in presa alta e Bonazzoli va a segno in provvidenziale tap-in. 1-0 per i granata. Dopo due giri di lancette ci prova Kastanos in diagonale: tiro fuori bersaglio. Poi va a segno al 12' ma è fuorigioco.

La doppia doccia fredda

In una condizione di gestione e serenità, la Salernitana si fa male da sola. Veseli sulla destra resta a mezza strada, poi Traoré fionda chirurgico tra Gyomber e Fazio, dov'è appostato Scamacca che sotto misura, di testa, non perdona. 1-1 del Sassuolo al 20'. Davide Nicola inverte gli esterni: Verdi passa a destra e Kastanos a sinistra. La fascia destra della Salernitana è il punto debole e Traoré fa ciò che vuole: al 30' punta il difensore albanese e piazza il pallone sul palo lungo, alla sinistra di Sepe. Crollano le certezze della Salernitana e il Sassuolo va di fraseggio, rischiando di realizzare altri due gol con Traoré e Frattesi. Reazione granata a cavallo del 44'. dapprima Djuric, lanciato in profondità, viene anticipato da Chiriches, e poi, in occasione del calcio d'angolo successivo battuto da Verdi. Radovanovic alza la mira di testa.

La ripresa

Comincia con un doppio cambio per sterzare sulla fascia destra. Entrano Zortea e Perotti. Escono Veseli e Kastanos e Verdi si sposta a destra. La velocità con la quale Fazio prova a riprendere Scamacca, che non è un velocista (4') è imbarazzante: il centravanti lo supera nella corsa, nella forza e nello slancio ma conclude sull'esterno della rete. Alto, invece, il tiro di Zortea da destra, dopo una percussione (5'). Al 14' il Sassuolo resta in dieci: tackle falloso di Raspadori su Radovanovic, secondo giallo in tre minuti, espulsione. E' troppo lenta nella circolazione di palla e prevedibile, la squadra granata, nonostante la superiorità numerica. Al 19' ci prova Bonazzoli dal limite, liberato da sponda di Djuric: tiro di collo esterno, centrale. Poi occorre il riflesso di Sepe, reattivo sul palo alla propria destra, per deviare in corner il colpo di testa ravvicinato di Frattesi (22'). Doppio cambio per la Salernitana: fuori Verdi e Ruggeri, dentro Mousset e Ranieri. Al 28' la grande occasione per la Salernitana: cross di Radovanovic, sul pallone si avventa Djuric che di testa trova il varco giusto. Pallone fuori per centimetri. Non è finita: al 32' Frattesi tira a colpo sicuro e il pallonbe incoccia la traversa, a portiere battuto.

La speranza

L'airone Djuric prende l'ascensore e ridà speranza alla Salernitana. Il pallone colpito di testa prende il giro giusto e si infila alla sinistra di Consigli, dopo il cross preciso di Zortea (36'). Ci prova ancora la Salernitana con coraggio: stop e tiro di Bonazzoli, alto di poco sulla traversa. Poi è prodigioso Consigli al 94' su Bonazzoli. Resta l'urlo strozzato in gola, resta un solo punto che è solo brodino.