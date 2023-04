Meravigliosa Bersagliera: la Salernitana schianta il Sassuolo e dice "trentatré"

Il tappo resta ben saldo sulla bottiglia di spumante: non è ancora il momento di aprire il frigo-bar. Però è tempo di serenità, di complimenti, di salute: la Salernitana batte il Sassuolo e dice "trentatré". La vittoria ottenuta con largo punteggio è una risposta feroce al tentativo di rimonta del Verona. Che magari avrà altre squadre nel mirino ma da oggi non più la Salernitana. Ardita, orgogliosa e fiera, è tornata Bersagliera con una prestazione baciata dal sole e illuminata dalle idee. L'azione del 3-0, firmata Coulibaly, è una splendida giocata corale stile-rugby, come nelle migliori circolazioni di palla del basket prima di liberare al tiro il cecchino dalla distanza. "Ci stiamo divertendo", canta il pubblico dell'Arechi (23.060 spettatori sugli spalti). La Salernitana è viva, è in palla, adesso ha davvero la salvezza ad un passo.

La cronaca

Al 9' la Salernitana sblocca il risultato. Lo merita, perché ci crede, pressa, schiaccia il Sassuolo, ottiene una serie di calci d'angolo mostrando subito di essere in partita. Dall'asse Kastanos-Candreva nasce il calcio d'angolo dell'1-0. Batte il cipriota, ci arriva Gyomber schiacciando di testa, viene fuori una sponda sulla quale Pirola si avventa da rapace d'area.

Il raddoppio

La Salernitana è padrona del proprio destino e Kastanos ricama calcio: dapprima disegna una traiettoria da artista per Vilhena, poi manda in porta Botheim che però sbaglia l'assist destinato a Dia nel cuore dell'area (17'). L'attaccante norvegese si fa perdonare al 20': è imperiosa la sua sponda di testa per Boulaye Dia che tira lesto di destro verso un indeciso Consigli. Il portiere del Sassuolo tocca ma non trattiene: 2-0 dei granata, tifosi in visibilio.

La tattica

Dopo le fiammate che le hanno permesso di passare in vantaggio e di arrotondare, la Salernitana ha il "problema" di respirare con il pallone tra i piedi. Se abbassa il ritmo, però, il Sassuolo è lì sornione, in agguato, pronto a farle capire che la partita non è ancora in cassaforte. In quattro minuti, dal 23' al 27', ci prova prima Laurienté - pallone carico d'effetto, che sibila alla sinistra di Ochoa - e poi con una staffilata di Frattesi che Ochoa smanaccia in corner. La Salernitana allenta la pressione con una bella giocata sulla destra, conclusa dal tiro di Kastanos che Consigli blocca a terra.

La ripresa

Dionisi mischia le carte e passa al modulo 4-2-3-1: fuori Frattesi, al suo posto Pinamonti, un attaccante in più. Subito uno "squillo" dei neroverdi: tiro di Bajrami, fuori. Al 5' replica la Salernitana: scavalla Bradaric sulla fascia sinistra e Botheim lo accompagna, rapida circolazione di palla verso destra e tiro al volo di Kastanos che supera di mezzo metro la traversa. Pirola lascia il campo al 12' (problemi alla coscia destra da valutare, al suo posto Bronn da centrale di sinistra): si siede sul terreno di gioco, stremato, dopo aver tirato un sospiro di sollievo quando Ferrari, complice la dormita generale della retriguardia granata, si smarca in area di rigore e va al tiro di sinistro. Fuori di un soffio. Nel frattempo produce ancora qualità l'asse Candreva-Kastanos. Stavolta è il capitano a servire un cioccolatino per il numero 20 cipriota. Kastanos converge sul sinistro, sterza, controsterza ma non trova l'appuntamento con il 3-0 (17').

Manuale da tris

La Salernitana chiude i conti al 20': il 3-0 è il prodotto di una bellsisima azione corale, che è figlia della costruzione, delle idee, dell'impianto di gioco. La ragnatela che porta al gol di Coulibaly passa da un versante all'altro del campo, da sinistra a destra. Avvia Bradaric, Botheim ci mette corpo e tecnica, Dia la cede a Candreva, il capitano a Kastanos e il cipriota per l'inserimento di Coulibaly che di piatto destro la piazza nell'angolo lontano, alle spalle di Consigli.

Applausi a scena aperta

Tre cambi per la Salernitana: escono Botheim, Vilhena e Lovato; al loro posto Mazzocchi, Bohinen e Troost-Ekong. Quest'ultimo si piazza sul centro-destra, in linea con Gyomber e Bronn. Bohinen fa il vice Vilhena, Mazzocchi occupa la fascia destra per consentire a Kastanos di giocare sottopunta insieme a Candreva. Non si accontentano i granata e provano anche ad abbondare nel punteggio: sinistro carico di effetto di Candreva e parata plastica di Consigli, mentre Mazzocchi slalomeggia. E' l'ottavo risultato utile consecutivo: vola la Salernitana sulle ali dell'entusiasmo