Paulo Sousa prepara novità per Salernitana-Sassuolo: fari puntati sul modulo tattico

Mazzocchi contro Laurentié, Gyomber e Troost Ekong (oppure Daniliuc, se non dovrà occupare la fascia destra al posto di Mazzocchi) fronteggeranno Pinamonti, poi Bradaric dovrà contenere Bajrami. Sulla lavagnetta di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana c'è traccia anche per la difesa a quattro. E' la conseguenza dello schieramento d'attacco scelto dal Sassuolo. La squadra neroverde, infatti, non rinuncerà ai tre riferimenti offensivi.

Le prove

Tutto ruota intorno a Mazzocchi: dinamico, desideroso di ritornare in campo, Pako si è preparato al ritorno all'attività agonistica dopo la frenata prolungata (problema muscolare al gluteo) che lo ha costretto a saltare anche la partita contro l'Inter. Era disponibile allo stadio Olimpico Grande Torino ma ha ancora morso il freno. Paulo Sousa riflette sul suo impiego in fascia destra. La presenza di Mazzocchi consentirebbe anche a Kastanos di giocare in una posizione più accentrata e meno di sacrificio, a differenza di quanto è accaduto nell'ultima gara di campionato. L'alternativa al modulo con quattro difensori è ripresentare la difesa a tre, Mazzocchi (o Kastanos) sulla fascia destra, Bradaric sulla fascia sinistra, il rientrante Coulibaly in mediana e in coppia con Vilhena. Candreva e Dia alle spalle di Piatek per il consueto 3-4-2-1.