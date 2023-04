Non c'è ancora la data di Salernitana-Fiorentina: per i mini abbonamenti occorre un atto di fede

E' scattata l'operazione "Tutti allo stadio": la Salernitana ha riflettuto sull'importanza delle prossime sfide casalinghe e anche sull'assenza di sold out contro le big del campionato, nonostante il blasone della Juventus e dell'Inter, gli esempi più eclatanti. Sulla scia di quanto già accadrà allo stadio Olimpico Grande Torino, domenica 16 aprile per tutti i supporter a prescindere dalla propria regione di provenienza, anche il club del cavalluccio marino ha pensato alle famiglie per trasformare lo stadio Arechi in un catino ribollente di tifo e passione.

Appuntamento al buio

Il club granata ha chiamato i propri tifosi a raccolta e ha dunque proposto mini abbonamenti per le prossime due gare casalinghe contro il Sassuolo e la Fiorentina. Il fischio d'inizio della sfida agli emiliani è fissato il 22 aprile. Per quanto riguarda la partita con i viola, turno infrasettimanale, la Lega Serie A renderà noto il palinsesto il 28 aprile. La Salernitana potrebbe affrontare i viola il 3 maggio, mercoledì, ma neppure il giorno è scontato. Reduce dal derby in programma allo stadio Maradona di Napoli il 29 aprile, i granata potrebbero scendere in campo anche di martedì, dunque il 2 maggio. A che ora? Sarà tutto noto a fine mese.

I prezzi

Quelli proposti dalla Salernitana per il pacchetto "due partite" sono assist per la passione popolare: curva 36 euro (per due gare), Distinti 60 (20 per donne e over 65, 10 euro per under 14), tribuna azzurra 70 (26 e 20), verde 90 (34 e 25), rossa 130 (44 e 36). Singole gare: curva Sassuolo 18 euro e Fiorentina 25 euro, Distinti 30 e 45, azzurra 35 e 52, verde 45 e 68, rossa 65 e 94. Gli abbonamenti saranno in vendita dalle ore 12 del 13 aprile.