Salernitana-Sassuolo, il casting sulle fasce è finito: Nicola ha scelto

Il casting sulle fasce è finito e Davide Nicola ha "squadrato" il foglio. La formazione che affronterà il Sassuolo, sabato allo stadio Arechi, alle ore 15, in una gara da vincere a tutti i costi per coltivare ancora speranze salvezza, è pressoché fatta.

I dubbi e le scelte

Le insidie maggiori si concentrano sulle fasce e in difesa, che sarà nuova per tre quarti, sia per scelta tecnica sia per emergenza. Alla sostituzione di Dragusin, al posto del quale giocherà Gyomber, si è aggiunto infatti il doppio forfait dei terzini. Il primo è certo: sulla fascia destra non potrà sfrecciare Mazzocchi, uno dei più in forma dell'instant team. Il giocatore si è procurato una distorsione alla caviglia, cammina con le stampelle e al suo posto giocherà Veseli. Sulla fascia sinistra, invece, ecco Zortea al posto di Ranieri. Davide Nicola, allenatore della Salernitana, proverà comunque a restituire alla causa anche Ranieri, ma il sovraccarico muscolare (risentimento al quadricipite) lo ha frenato negli ultimi giorni, dunque, dovrebbe giocare Zortea, largamente favorito su Jaroszynski e Ruggeri.

Gli altri reparti

In mediana agiranno Ederson e Lassana Coulibaly. Ai loro fianchi, ecco Kastanos a destra e Verdi a sinistra. In attacco, spazio a Djuric e Bonazzoli. Il centravanti bosniaco ha un particolare feeling con le gare casalinghe: decise la partita contro il Genoa, il 2 ottobre, e realizzò il gol del provvisorio 2-1 contro il Milan.