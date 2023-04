Il Verona vince e accorcia in classifica, la Salernitana deve battere il Sassuolo: le formazioni

Conta solo vincere. La Salernitana deve battere il Sassuolo allo stadio Arechi (23mila spettatori, fischio d'inizio alle ore 15) per stroncare sul nascere il tentativo di rimonta del Verona, che ha battuto il Bologna allo stadio Bentegodi e ha ridotto di tre punti lo scarto dai granata (da -7 a -4). Certo, ci sono altre due squadre - Lecce e Spezia - tra la Salernitana e il Verona, ma la classifica è troppo corta e il calendario dei granata troppo insidioso per mettere al riparo da rischi, se l'appuntamento con la vittoria dovesse essere ancora rimandato. Sousa sceglierà il modulo 3-4-2-1 e rinuncerà in avvio a Mazzocchi. Piatek è in astinenza gol prolungata ma la sua esperienza potrebbe essere di nuovo preferita alla gioventù di Botheim. Arbitrerà Camplone di Pescara.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. In panchina: Fiorillo, Sepe, Lovato, Troost-Ekong, Mazzocchi, Bohinen, Iervolino, Sambia, Bonazzoli, Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Defrel, Pinamonti, Laurienté. In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Zortea, Romagna, Muldur, Ferrari, Harroui, Ceide, Thortsvedt, Obiang, D’Andrea, Bajrami, Alvarez. Allenatore: Dionisi.