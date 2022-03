"Volontari per l'oncologia": le maglie di Salernitana-Sassuolo finiscono all'asta

L’U.S. Salernitana 1919 è di nuovo campione di solidarietà e scende in campo al fianco dell’associazione LILT Salerno nell’iniziativa “Volontari per l’Oncologia”. Le casacche indossate durante Salernitana-Sassuolo da Djuric, autore del gol del definitivo 2-2, Radovanovic, Fazio e Kastanos sono state messe all'asta nel gruppo Facebook “Aste made in Salerno“. Il ricavato sarà devoluto in favore della Lilt.

L'obiettivo

Questo nuovo progetto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nasce dalla necessità di incrementare le attività di prevenzione oncologica rivolte alla popolazione della nostra provincia. Per educare al meglio a corretti stili di vita ed invitare a percorrere la strada della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, è chiaramente indispensabile avere un adeguato numero di volontari ed un corredo di attrezzatura aggiornate e perfettamente funzionati. Al fine di raccogliere fondi da destinare a questo nuovo progetto da oggi, mercoledì 16 marzo, fino a venerdì 18 marzo alle ore 23, saranno messe all’asta quattro maglie granata.