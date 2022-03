Salernitana in campo e traffico in tilt: il Comune pubblica il piano viabilità

"Fino alla fine" è lo slogan che la Salernitana ha scelto lanciando la propria campagna abbonamenti per l'ultimo spezzone di gare casalinghe allo stadio Arechi. I tifosi stanno rispondendo all'invito all'adunata e si riverseranno sugli spalti. La presenza di molte persone in area stadio, però, avrà inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino. Ecco perché il Comune di Salerno ha diffuso con largo anticipo il piano viabilità, allo scopo di informare gli automobilisti su percorsi e divieti.

Lo scenario

Nel sottopasso di fronte all'ospedale, in piazzale Bottiglieri, via degli Uffici Finanziari all'incrocio con via Allende, via dei Carrari, via Prudenza, viale Pastore, viale Giacumbi, area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite e area di parcheggio antistante il complesso "The Space", vige il divieto di sosta e di fermata, dalle ore 7 del 12 marzo fino all'avvenuto deflusso degli spettatori. Nelle stesse strade, dalle ore 12.30 e fino all'avvenuto controesodo, si aggiunge il divieto di circolazione per tutti i veicoli, tranne per quelli dei residenti. Dalle ore 12.30, divieto di transito pedonale nel sottopasso di fronte all'ospedale, nel sovrappasso di via dei Carrari, a via Fangarielli, angolo via degli Uffici Finaziari, in direzione stadio Arechi. Dalle ore 16 del 12 marzo e fino all'avvenuto deflusso degli spettatori, all'altezza della rotatoria del Novotel è istituito il divieto di transito in via Generale Clark direzione periferia.