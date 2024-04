Crisi granata, la voce dei tifosi: "Siamo passati da maggio scoppierà a maggio finirà"

Morale sotto i tacchi, perdite al botteghino e tifosi sempre più arrabbiati. La Salernitana si trascina in Serie A e maggio, mese vissuto nelle ultime stagioni per sbocciare e coronare sogni promozione o imprese salvezza, adesso è diventato il traguardo atteso per liberarsi da una stagione fallimentare. La Salernitana macina record negativi, prende gol al primo contropiede degli avversari, fa fatica in tutti i reparti. I supporter del cavalluccio marino aspettano segnali chiari dalla proprietà, "altrimenti - commentano - sarà dura anche in Serie B".

La voce dei tifosi

Il commento di Antonio Positano: "Ormai siamo assuefatti a prestazioni indecorose. Deve arrivare presto il mese di maggio per mandare a casa tutti sperando di ripartire con più competenza e meno presunzione". Mario De Rogatis: "Bisogna onorare il campionato fino alla fine, ritrovando quel minimo di dignità sportiva che i tifosi chiedono. È davvero imbarazzante assistere ad una prestazione sotto ritmo, di una squadra rassegnata e sfiduciata che attende la matematica retrocessione. Ma mi preoccupa di più il futuro, la mancanza di una pianificazione, l'incertezza della società. In queste condizioni accantoniamo la speranza di un'immediata risalita". Paolo Toscano: "Che atmosfera: da funerale! Inutile commentare la prestazione ed il risultato. Piuttosto mi soffermerei sulla sfiducia che serpeggiava sugli spalti. Un ringraziamento va alla società ed in particolare ai calciatori...". Ciro Troise: "Ricambiato lo scherzetto dell'andata. Vincendo quella partita chissà forse avremmo affrontato le gare successive con maggiore fiducia e racimolato qualche punto in più". Chiosa finale di Mimmo Rinaldi: "Compitino svolto, faccia lavata. All'inizio sembrava quasi che lo facessimo di proposito: i due gol del Sassuolo ce li siamo fatti noi, così li abbiamo tolti dall'imbarazzo. Nella seconda parte abbiamo attaccato rischiando di subirne ancora altri. Poi l'illuminazione: qualcosa che c'eravamo scordati. E alla fine abbiamo cantato una canzone di Jovanotti: ti porto via con me in questa notte fantastica. Sì, perché moralmente lì abbiamo ammazzati e pure il Sassuolo ha messo un piede e mezzo nel baratro. Attendiamo segnali di vita da parte delpPresidente. Su, dai Iervolino, è facile: prima il direttore sportivo poi l'allenatore. Se queste sono le premesse, non solo la lezione non è servita ma credo che ne vedremo delle belle. Lasciate fare a me che sono uomo di mondo: ho fatto tre anni di militare a Cuneo"