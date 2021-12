Salernitana, il futuro è adesso: scade il termine per la vendita, 4 potenziali acquirenti

Scade alle 23.59 di domani il termine fissato dai trustee per la presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisto della Salernitana. La società granata che oggi è stata superata 2-0 dal Milan, deve essere ceduta entro il 31 dicembre, pena l'esclusione dal campionato di serie A. A metà novembre i rappresentanti di Melior Trust e Widar Trust, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, hanno concesso un'ulteriore proroga per la presentazione delle offerte, spiegando che quelle presentate alla data del 15 novembre non potevano essere accettate in quanto ritenute incomplete (in alcune mancava la documentazione che attestava l'indipendenza dalla vecchia proprieta', rappresentata da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma).

Le offerte

Secondo indiscrezioni ci sarebbero almeno quattro potenziali acquirenti interessati a rilevare le quote della Salernitana e la scadenza di domani potrebbe essere decisiva. E' probabile che, come accaduto gia' in precedenza, le offerte vengano inviate a ridosso del gong. I trustee nell'ultima nota diramata hanno specificato che "si riservano di accettare l'offerta ritenuta piu' vantaggiosa". La vicenda societaria, tra l'altro, viaggia di pari passo a quella tecnica (i granata sono ultimi in classifica in serie A) e tiene con il fiato sospeso la tifoseria salernitana: la citta', infatti, spera in una svolta per poter iniziare a programmare una campagna di rafforzamento che, al momento, appare indispensabile per poter alimentare le speranze di salvezza