Salernitana sempre più in crisi, la voce dei tifosi: "Meritiamo di più"

Buio pesto, Salernitana dimessa e presa a sculacciate dal Bologna. Non basta la reazione degli ultimi venti minuti: la squadra si è consegnata all'avversario dal fischio d'inizio, ha mostrato confusione ed è parsa arrendevole. Sferzata dalla contestazione degli ultras, la Salernitana ha già ripreso ad allenarsi al centro sportivo Mary Rosy. L'umore dei supporter però è sotto i tacchi e all'orizzonte c'è la trasferta di Bergamo.

La voce dei tifosi

Il commento di Mimmo Rinaldi: "Se a Firenze la Salernitana ha perso già negli spogliatoi, contro il Bologna l'ha persa persa nell'albergo a 4 stelle dove i calciatori sono stati in ritiro. Abbiamo fatto schifo. La squadra si è arresa senza fare nulla poi negli ultimi 10 minuti quasi a pulirsi lo scuorno dalla faccia se l'è lavata. Non ci siamo. Siamo ultimi e meritatamente. Se si vuole fare sul serio, andrebbero allontanati sia il mister che il direttore sportivo: ora subito o come si dice dalle nostre parti "mo, mo". Ma so anche che questo non accadrà: si aspetterà la trasferta di Bergamo un po' come accadde con Nicola. Se fossi stato Iervolino, al gala del calcio sarei andato in tono molto dimesso. In due anni e mezzo di Serie A, 170 gol subiti in 91 partite, media di 1.86 gol a partita. Iervolino ha detto che ha capito il calcio. Io però vorrei capire che cosa ha capito. Secondo me non ha capito. Iervolino ci ha preso in A e ci porta in B". Paolo Toscano: "Inesistenti! La squadra, ancora una volta, non è scesa in campo! Non c’è mordente, non c’è grinta, non c’è voglia di lottare, ormai la squadra è rassegnata!". Ciro Troise: "Arrivati a questo punto, devo pensare sia previsto un bonus ogni volta che viene schierata la difesa a tre. Non c’è altra spiegazione". Mario De Rogatis: "Credo che non ci sia più nulla da dire. Ogni commento costruttivo si è ormai esaurito. Purtroppo la batosta di Firenze si è fatta sentire e non è stata assorbita. Certo, osservando gli elementi della nostra difesa circense, confermati in blocco dal la società, confrontandoli con altri calciatori bocciati inopinatamente, quali Ranieri, Dragusin, Zortea, Ruggieri, fa riflettere sulla competenza, sul dilettantismo e sula presunzione di chi ha gestito la campagna acquisti in estare. Confermare DeSantis un minuto in più è una provocazione verso la paziente tifoseria granata". Laconico il commento di Antonio Positano. Tre parole: "Meritiamo di più".