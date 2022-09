Incidente stradale dopo l'allenamento, il portiere Sepe rassicura: "Sto bene"

Prima la paura e la telefonata immediata alla Salernitana per essere soccorso, poi le rassicurazioni sui social network: "Voglio ringraziare chi si è preoccupato per me... Sto bene". Gigi Sepe si è spaventato e insieme a lui hanno tribolato tutti i tifosi granata. Al termine dell'allenamento effettuato nel centro sportivo Mary Rosy di Pontecagnano Faiano, si è diretto verso Salerno, a bordo della propria auto.

L'incidente stradale

All'improvviso si è imbattuto in un'altra auto che sopraggiungeva dalla corsia opposta. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l'automibilista abbia deciso di svoltare sulla propria sinistra, invadendo la carreggiata. L'impatto è stato inevitabile, piuttosto violento, al punto che si è aperto l'airbag lato guidatore. Sepe, illeso ma spaventato, con una lieve dolenza al collo per l'inevitabile contraccolpo subito, ha immediatamente contattato i dirigenti della Salernitana che si trovavano ancora all'interno della struttura sportiva. E' stato subito soccorso ma sta bene, benissimo. Si è sincerato anche delle condizioni dell'automobilista a bordo dell'altra utilitaria. Non è a rischio per la sfida al Lecce e su Instagram, dopo aver festeggiato ore prima il pareggio di Torino condito anche dal calcio di rigore parato a Bonucci che poi ha ribadito in rete, in tap-in, ha voluto rasserenare i supporter granata.