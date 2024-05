Salernitana in Serie B: la Lega ha scelto la data d'inizio del prossimo campionato

Al termine dell'assemblea di Lega, la Serie B ha ufficializzato la data d'inizio del prossimo campionato. Si comincia venerdì 16 agosto con il consueto anticipo serale. Il giorno clou per le altre gare sarà poi sabato 17 agosto.

Il cronoprogramma

La data deliberata fa scattare ufficialmente anche il conto alla rovescia per la programmazione della prossima stagione. L'attuale Serie B non ha ancora emesso gli ultimi verdetti - il Bari prova a difendere la categoria nel play out contro la Ternana; Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia duellano per l'ultimo posto disponibile per la promozione attraverso i playoff - ma è evidente che la Salernitana, già retrocessa di fatto a febbraio in cadetteria, avrebbe potuto beneficiare di un congruo lasso di tempo per riflettere e ripartire. La nuova stagione comincerà con il ritiro estivo a Rivisondoli, che presumibilmente scatterà nella prima decade di luglio. Poi la coppa Italia.

La nota della Lega B

"Deciso l’inizio della prossima stagione fissata per il 17 agosto con open day il 16 con soli quattro turni infrasettimanali di cui due B-Day diurni il 26 dicembre e il primo maggio".