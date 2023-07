Aria nuova nel settore giovanile granata: è ufficiale la nomina di Scarlato e Pistolesi

Ora è ufficiale: Gennaro Scarlato è il nuovo allenatore della formazione Primavera della Salernitana. Smaltita l'amarezza per la retrocessione dalla Primavera 2 (la Salernitana non pagherà dazio, grazie al ripescaggio), il presidente Iervolino e il direttore sportivo De Sanctis hanno deciso di riconfermare Stefano Colantuono nel ruolo di responsabile del settore giovanile. Poi il doppio annuncio: il primo per l'allenatore della formazione capofila e l'altro per la nomina di un'altra figura che, d'intesa con l'area scouting, lavorerà alla creazione delle formazioni dal 2005 al 2007.

Gli annunci

U.S. Salernitana 1919 e il responsabile del settore giovanile Stefano Colantuono comunicano di aver raggiunto l’accordo con Gennaro Scarlato e di avergli affidato la guida tecnica della formazione Primavera per la stagione 2023/24. Comunicano di aver raggiunto l’accordo con Francesco Pistolesi che, in sinergia con l’area scouting, si occuperà della composizione delle formazioni 2005/06/07