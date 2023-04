Siberiano eterno: gli ultras granata onorano la memoria di Carmine, leader Curva Sud

Gli anni in motorino, gli anni della folgore che incontra la propria stella, gli anni dei Granata South Force. Oggi gli ultras della Salernitana ricordano Carmine Rinaldi, "Siberiano", e ne onorano la memoria. Città tappezzata di striscioni: il 12 aprile di tredici anni fa, Carmine fu trovato morto a Mercatello, in uno stabilimento balneare.

Il ricordo

Era il 12 aprile 2010 e la curva Sud di Salerno perse la sua quercia secolare. Gli ultras hanno intitolato a Siberiano la curva Sud dello stadio Arechi ma le sedi storiche della GSF, in via Indipendenza e poi in via Zara, resteranno per sempre la sua casa, anche se gli storici striscioni sono stati seppelliti con lui, anche se i locali dove aveva sede il gruppo ultras oggi esistono solo nei racconti, perché non c'è più la vecchia sede del club. Carmine indossava allo stadio la maglia numero 13, spalle al campo e faccia alla curva. Al suo fianco, Ciccio Rocco con la "14". La catenina al collo: la folgore nella stella, simbolo del gruppo. E' la stella a cinque punte, che ricorda i cinque gruppi che nel 1982 si fusero per diventare GSF: Panthers '77, Fighters, Fedyan, Warriors, Ultras.