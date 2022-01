Salernitana, mercato senza sosta: Simy ceduto al Parma

Annunci senza soluzione di continuità: non c'è tregua per il mercato della Salernitana. Dopo l'arrivo quasi in simultanea di Mousset, Bohinen e Dragusin, il club granata annuncia la cessione in prestito di Simy.

La nota del club

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ‘92 Simeon Tochukwu Nwankwo".