Carte bollate tra Simy e la Salernitana: il calciatore diffida il club granata

Nwankwo Simy ha fatto come Bonucci con la Juventus. Se, invece, si resta in salsa granata, si può scrivere che ha seguito l'esempio di Bonazzoli e di Sepe. Attraverso il proprio procuratore, l'agente Giuffrida, il 31enne attaccante nigeriano ha fatto pervenire via pec la lettera diffida alla Salernitana.

Lo scenario

Simy intima alla Salernitana di reintegrarlo immediatamente in rosa. La replica dei legali del cavalluccio marino è già arrivata: scelte tecniche di pertinenza dell'allenatore, la società mette Simy nelle migliori condizioni per allenarsi. Schermaglie, ruggine, potrebbe essere il prologo al ricorso al Collegio Arbitrale, che Bonazzoli aveva già interpellato salvo poi firmare la rinuncia, al momento di trasferirsi in prestito con obbligo condizionato al Verona. Simy fu ingaggiato dalla Salernitana durante la gestione Lotito. Giocò alcuni spezzoni di gara nel primo anno di Serie A dei granata e fece gol nella trasferta di La Spezia. Non riuscì ad evitare la sconfitta e l'esonero dell'allenatore Castori. Nella giornata successiva, allenato da Colantuono, andò pure in rete contro l'Empoli ma fu stoppato per fuorigioco. Fine della prolificità, vena realizzativa prosciugata. Ha girovagato, è stato ceduto di nuovo in prestito e poi è tornato alla base. La Salernitana lo ha proposto a due squadre turche, le due di Adana, pure quella che milita in seconda serie. Simy ha viaggiato, ha ascoltato, poi ha rifiutato. Torna ad allenarsi con gli esuberi ma prova ad uscire dall'angolo inoltrando la lettera di diffida.