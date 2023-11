Simy aspetta il sì di Inzaghi: l'attaccante della Salernitana non è ancora in lista campionato

L'ultima partita l'ha giocata il 23 gennaio 2022 e l'avversario è di stringente attualità: Simy partecipò al derby dello stadio Maradona contro il Napoli ed è questo l'ultimo sussulto in campionato, in maglia granata. Poi ci sono state frizioni e incomprensioni di mercato: ha rifiutato la Turchia, gli erano arrivate proposte da Cosenza e Sampdoria, ha svolto un lungo periodo di riatletizzazione. Adesso spera di essere inserito in lista over in campionato. La speranza gliel'ha data Pippo Inzaghi, che lo ha subito testato in area di rigore, durante gli allenamenti. Gli ha pure dato una chance in Coppa Italia, contro la Sampdoria. Nwankwo, subentrato, ha confezionato l'assist per Cabral (4-0) e ha pure sfiorato il gol.

La lista over

In Coppa Italia non c'è lista. In campionato, invece, la Salernitana può decidere entro le ore 12 di venerdì 3 novembre, vigilia di campionato, se comunicare alla Lega Serie A la variazione in lista. Simy non può occupare l'ultimo posto lasciato vuoto in lista, il diciassettesimo. Non può farlo perché non è uno svincolato ma un tesserato che inizialmente non rientrava nei piani tecnici. Può subentrare, dunque, solo attraverso un cambio, cioè sostituendo un giocatore di movimento che attualmente è presente in lista. Il cambio non può interessare il portiere: non può uscire Fiorillo. Deve essere effettuato, dunque, rilevando un giocatore di movimento, probabilmente uno tra Botheim e Trivante Stewart. La scelta sarà esclusivamente tecnica: toccherà ad Inzaghi dire se Simy può essere già utile alla squadra in vista del derby. Se ci sarà via libera da parte dell'allenatore, che lo ha elogiato a più riprese, la Salernitana comunicherà alla Lega in extremis la variazione in lista. In caso contrario, è probabile che il club granata attenda la conclusione della partita con il Sassuolo e quindi la nuova pausa del campionato per ponderare la scelta.