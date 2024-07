Le spine di mercato: la Salernitana trova squadra a Simy e Mikael

Simy guadagna 1 milione di euro netto e Mikael ha uno stipendio di 1 milione e 380mila euro. Nessuno dei due rientra nei piani tecnici della Salernitana ma entrambi ingolfano il monte ingaggi. Petrachi sa bene che la loro cessione darebbe impulso al mercato perché alleggerirebbe pure la busta paga.

Lo scenario

Forse una via d'uscita c'è. Riguardo Simy, la Salernitana ha ricevuto una telefonata di approccio dalla Turchia. Simy in passato hià già rifiutato questa destinazione: voleva misurarsi con il campionato italiano che adesso lo considera un centravanti con pochi gol tra i piedi. Dopo essers sbloccato nell'ultima giornata dello scorso campionato - doppietta al Milan, a San Siro - Simy cerca spazio altrove e la Salernitana spera di poter perfezionare la cessione del suo cartellino. Nello stesso tempo, due emissari incaricati dal club granata hanno avuto mandato di trattare la cessione di Mikael. Non è ancora rientrato in Italia, non si ancora aggregata ai vecchi compagni perché la Salernitana attraverso gli intermediari lo sta proponendo ad un club brasiliano.