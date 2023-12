Il gol in granata la rinascita: Simy si candida ad una maglia da titolare a Bergamo

Un gol per sperare, rilanciarsi e ritornare ad essere un attaccante. Nwankwo Simy ha giustificato il numero 9 sulle spalle segnando il suo primo gol stagionale e casalingo con la maglia della Salernitana allo stadio Arechi. Tempo fa, ne aveva già segnato uno in trasferta, a La Spezia, durante la gestione Castori. Stesso punteggio di Salernitana-Bologna (2-1 per gli avversari) e ci fu anche l'esonero del vecchio allenatore. Stavolta Pippo Inzaghi resta sulla panchina granata: ha una fiducia lunga 180' e comincerà a spendere il bonus a Bergamo lunedì sera, contro l'Atalanta.

Le scelte in attacco

Simy ha chance di giocare da titolare. Era stato fortemente voluto in lista over da Inzaghi. L'allenatore lo ha poi buttato nella mischia contro il Bologna, sullo 0-2 per i felsinei. Potrebbe giocare dal 1' contro l'Atalanta, insieme ad Ikwuemesi. Il nervosismo manifestato da Dia spinge, infatti, Super Pippo Inzaghi a riflettere ad oltranza. Non è escluso che al Gewiss Stadium Simy possa giocare in formazione base, assistito da Ikwuemesi e da uno tra Candreva, Tchaouna e Cabral. L'alternativa è l'esclusione di Ikwuemesi, l'utilizzo di Simy come prima punta, alle sue spalle due sottopunte tra le quali Dia che adesso non ha più il posto assicurato.