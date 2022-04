Salernitana, il sindaco di Pontecagnano strizza l'occhio al club: "Pronti per il centro sportivo"

Per un progetto calcistico grande e vincente ci vuole una "casa" grande, spaziosa, che preveda campi di calcio, foresteria. Insomma un laboratorio sportivo che diventi funzionale alla prima squadra ed al settore giovanile. L'investimento sulle infrastrutture è una priorità per Danilo Iervolino, presidente della Salernitana. Il patron ha già dialogato con l'Asi e riceve nel frattempo numerosi inviti da parte delle amministrazioni comunali del vicinato per effettuare sopralluoghi tesi ad inviduari suoli dove far nascere la nuova Salernello.

La visita

Dopo la lettera-invito pervenuta alla Salernitana, scritta dal sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, dopo il sopralluogo effettuato a Giffoni Valle Piana, anche il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha voluto interloquire con il club granata e ha fatto visita alla squadra e all'allenatore Nicola, durante l'allenamento svoltosi al centro sportivo Mary Rosy. La Salernitana è alla ricerca di suoli destinati alla costruzione del nuovo centro sportivo. "Da parte nostra - ha detto il primo cittadino - c'è ampia disponibilità ad interloquire con la Salernitana per quanto è di nostra competenza, quindi per gli atti amministrativi propedeutici alla realizzazione di una cittadella dello sport. Un investimento privato diventa di interesse pubblico quando ha riverberi di tipo sociale, di ricaduta sul territorio e di valorizzazione. La Salernitana è già presente nel nostro territorio: la vicinanza al capoluogo e allo stadio Arechi sono parametri che il club sta valutando con particolare attenzione, un valore aggiunto".