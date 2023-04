Malanni passeggeri: Sousa ha la febbre, l'allenamento dei granata lo dirige il vice

Un lieve stato febbrile ha consigliato prudenza: Paulo Sousa è rimasto a casa a riposare e non ha potuto dirigere l'allenamento di ripresa della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Dopo la pausa relax - l'allenatore lusitano ne ha approfittato per vistare Matera insieme alla famiglia - l'nfluenza ha preso il sopravvento e la seduta di lavoro è stata diretta dal vice di Sousa.

Infermeria

Ha accusato sintomi influenzali anche Sambia, pure lui ko. Lo staff medico valuta le condizioni di Fazio, di Maggiore e di Mazzocchi, quest'ultimo il più vicino al rientro in campo. Potrebbe essere convocato in vista della gara del 16 aprile a Torino. Crnigoj continua a curarsi in Slovenia. Se Mazzocchi recuperasse e fosse disponibile dal 1', Sousa potrebbe utilizzarlo sulla fascia destra, dove contro l'Inter è stato schierato per 45' (esperimento fallito, giocatore fuori ruolo) il tunisino Bronn. A centrocampo, l'assenza di Coulibaly squalificato spinge Sousa a schierare dal primo minuto Nicolussi Caviglia insieme a Vilhena. In attacco, la Salernitana dipende da Dia. A supporto del senegalese, due tra Candreva, Kastanos e Piatek. In difesa, potrebbe essere promosso Troost-Ekong al posto di Daniliuc. Occhio anche a Lovato, che insidia Pirola. Gyomber è la certezza.