Metà capienza allo stadio Arechi e taglio al prezzo dei biglietti: la carica dei 13mila

Uno stadio a metà capienza e biglietti a prezzo calmierato. Ecco le due principali novità nelle quali si imbatteranno i tifosi della Salernitana.

Lo scenario

Il campionato ripartirà lunedì febbraio per il posticipo serale contro lo Spezia. E' uno spareggio salvezza, una gara da vincere a tutti i costi. La Salernitana farà partire la prevendita da venerdì e pensa a prezzi scontati per i tagliandi d'ingresso. Capienza riportata a 13.500 unità. Nel frattempo quasi tutti i tifosi che avevano acquistato il biglietto d'ingresso per Salernitana-Venezia, partita virtuale del 6 gennaio, hanno richiesto e stanno ottenendo il rimborso.