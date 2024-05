Palla al centro, prima di ferragosto: la Salernitana ha conosciuto la sua avversaria di coppa Italia

Il tabellone di coppa Italia e gli abbinamenti ricordano alla Salernitana che è tempo di sveltire la programmazione sportiva, ingaggiare il diesse, l'allenatore e attrezzare la squadra. Tra il 10 e il 14 agosto, dunque, a poco più di un mese dall'inizio del ritiro estivo che scatterà a Rivisondoli il 7 luglio, la squadra granata sarà di scena allo stadio Arechi per affrontare lo Spezia nei trentaduesimi di coppa Italia.

Gli incroci

Chi passerà il turno, incrocerà la vincente della partita che l'Udinese attende disputare contro la vincente di Juve Stabia e una tra Avellino e Carrarese. La partita di coppa Italia sarà il primo impegno ufficiale della rinnovata Salernitana, retrocessa in Serie B. Farà da preludio al debutto in campionato, in programma il 17 agosto con anticipo al 16 per la gara inaugurale della cadetteria, come da tradizione.