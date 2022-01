Salerno nel pallone: file in ricevitoria per i biglietti dei granata

Salernitana-Spezia sarà il posticipo serale del 7 febbraio (ore 20.45) allo stadio Arechi e soprattutto sarà la prima occasione utile per vedere all'opera i nuovi acquisti. La prevendita dei biglietti è cominciata oggi, 31 gennaio e già si registrano file in ricevitoria. La foto che pubblichiamo giunge da Torrione, Fan's Shop.

I prezzi

I nuovi prezzi dei biglietti sono stati ufficializzati: 28 euro per la curva Sud, 35 euro per i Distinti, 45 in tribuna azzurra, 60 nella verde e 90 in tribuna rossa. Garantita la gratuità nel settore Distinti agli under 14, fino ad esaurimento posti e previo invio di una e-mail all'indirizzo biglietteria@ussalernitana1919.it entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 2 febbraio indicando anche l'accompagnatore adulto che ha acquistato il biglietto intero o ridotto (madre). Previsti anche biglietti ridotti riservati agli under, agli over 65 e alle donne in tutti i settori, ad eccezione della curva Sud, alla quale è possibile accedere solo con biglietto tariffa intera. Ecco le riduzioni: 18 euro Distinti, 23 euro tribuna azzurra, 30 euro verde, 45 rossa.