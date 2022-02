L'urlo dei 12mila: "Forza Salernitana, vinci e ritorna Bersagliera", le formazioni

Lo sperano i tifosi, lo ha detto il diesse Sabatini, re del mercato granata, e lo ha ribadito Colantuono, allenatore di una squadra rivoluzionata: la Salernitana è condannata a vincere. Allo stadio Arechi, fischio d'inizio alle ore 20.45 (arbitro Valeri) andrà in scena la partita spareggio: è come una finale con finestra spalancata sulla speranza. I granata devono battere lo Spezia per ritornare in corsa salvezza. Il blitz del Cagliari in casa dell'Atalanta e il pareggio conquistato dal Genoa a Roma obbligano la squadra di Colantuono a vincere il primo di due scontri diretti.

Le formazioni



SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Gyomber, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Verdi, Ribéry; Djuric. A disposizione: Belec, Delli Carri, Dragusin, Gagliolo, Zortea, Bohinen, Ederson, Obi, Bonazzoli, Perotti, Mikael, Mousset. Allenatore: Colantuono.

SPEZIA (4-2-3-1); Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Gyasi, Kovalenko, Verde; Manaj. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bourabia, Sala, Sher, Nguiamba, Agudelo, Nzola, Salcedo, Antiste, Strelec. Allenatore: Thiago Motta

ARBITRO: Valeri di Roma 2

Diretta DAZN/Sky