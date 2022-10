Franck Ribéry dice addio al calcio: la Salernitana prepara il giro d'onore contro lo Spezia

Il giro d'onore è pronto e sancirà l'addio di Franck Ribéry al calcio, ma solo a quello giocato. Poi ci sarà il calcio da allenare, da dirigere: la Salernitana gli ha già ritagliatio su misura un ruolo di prestigio, degno della sua classe. Franck è pronto: si concederà al popolo granata prima di Salernitana-Spezia.

Lo scenario

E' una gara delicatissima in chiave salvezza, metterà in palio punti pesanti. Prima del fischio d'inizio, il campione francese alzerà le mani in segno di riconoscenza verso i tifosi che lo hanno sempre acclamato e verso lo sport che gli ha salvato la vita. Sarà il giorno di Franck, il giorno del congedo. Era arrivato a Salerno due estati fa, presentato prima ai tifosi in un evento creato dalla Salernitana allo stadio Arechi e poi alla stampa. Era e resta il galantuomo. Il copyright fu del generale Marchetti. Non ha mai segnato, però ha indossato con orgoglio la fascia del capitano e ha contribuito, insieme ai compagni, alla salvezza da 7%, al termine di una clamorosa impresa portata a termine lo scorso 22 maggio, nel giorno di Santa Rita. Cinque mesi dopo, Franck si concede l'ultimo giro d'ionore.