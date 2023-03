Esodo granata a La Spezia e sfida con l'Inter all'Arechi: è pronto l'assalto alle ricevitorie

"Camminerò insieme a te" è la frase cult, il coro, il tormentone: dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, i tifosi della Salernitana si preparano alla scorpacciata di calcio. Due partite in cinque giorni: dapprima la formazione di Paulo Sousa sarà impegnata in trasferta a La Spezia, il 2 aprile, poi riceverà allo stadio Arechi la visita dell'Inter, alle ore 17 del 7 aprile, Venerdì Santo.

Assalto alle ricevitorie

Il lampeggiante è già acceso: le ricevitorie rischiano di andare in tilt e lo hanno già segnalato: c'è sovrapposizione di vendita libera, ce ne sono due che cominciano lo stesso giorno, il 28 marzo, e alla stessa ora, alle 12. Per Spezia-Salernitana saranno messi in vendita 1497 biglietti del settore ospiti. Il tagliando d'ingresso costa 25 euro e il circuito di vendita è VivaTicket. La richiesta dei tifosi della Salernitana è largamente superiore alle scorte previste ma i buoni rapporti tra le tifoserie dello Spezia e della Salernitana, l'assenza di limitazioni in altri settori dello stadio Picco consentiranno di ovviare a queste difficoltà. Nel caso in cui dovessero essere polverizzati in pochi minuti - com'è prevedibile - i biglietti del settore ospiti, sarà possibile acquistare anche tagliandi dei settori Distinti e tribuna dell'impianto sportivo ligure.