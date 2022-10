Vittoria batticuore nel giorno di Ribéry, la voce dei tifosi: "La Salernitana è parte di una favola"

"Merci Franck". Lo ripeteremo fino alla noia, in modo sincero, emozionato. Il calcio si inchina al campione Ribéry e quasi gli asciuga le lacrime, gli fa coraggio. I supporter della Salernitana festeggiano i tre punti d'oro conquistati contro lo Spezia, una diretta concorrente per la salvezza, ma ringraziano anche Ribéry, a poche ore dal suo ultimo giro di campo.

La voce dei tifosi

Mario De Rogatis: "Missione compiuta, archiviato il primo dei due scontri diretti, ora tocca alla Cremonese, ma quanta sofferenza! Dopo un primo tempo senza gioco ed idee, ho visto almeno una cattiveria agonistica nella ripresa, ma è sotto gli occhi di tutti che il nostro problema è il centrocampo: manca un uomo d'ordine di livello che costruisca gioco, finché non torna competitivo Bohinen sarà un problema. Per ora godiamoci una classifica invidiabile". Paolo Toscano: "Tre punti importantissimi! Non abbiamo fatto un’ottima prestazione ma la grinta e la voglia non sono mancate. Una menzione speciale la merita Ribery per l’attaccamento dimostrato alla nostra maglia". Antonio Positano: "Anche il più inguaribile sognatore non avrebbe mai immaginato qualche anno fa di poter assistere all’addio al calcio di Ribery a Salerno con la maglia della Salernitana. Abbiamo partecipato ad un evento che tra qualche anno racconteremo con orgoglio. Per quanto riguarda la partita abbiamo conquistato tre punti importantissimi per il nostro obiettivo. Ora vogliamo continuare a sognare e vogliamo andare a Roma per giocarcela". Ciro Troise: "Tre punti di platino contro una diretta concorrente. In difesa non si può fare a meno di Fazio".