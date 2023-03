Vince lo Spezia e la classifica si accorcia: la Salernitana prepara la marcia salvezza

La giornata di campionato è stata inaugurata dal colpacccio dello Spezia al "Picco" contro l'Inter. Punti pesantissimi in chiave salvezza: i liguri hanno capitalizzato al massimo il fattore campo, gli errori della squadra blasonata, Nzola di nuovo in salute e tornato decisivo, l'ingenuità dell'interista Dumfries che allo scadere della partita ha procurato il calcio di rigore ai padroni di casa.

Lotta salvezza

Ora la Salernitana deve tenere gli occhi ben aperti, anzi spalancati. Ci sono due partite prima della sosta ed i granata devono raccogliere il maggior numero di punti. Non sarà agevole: la squadra di Paulo Sousa farà prima visita al Milan il 13 marzo e poi chiuderà il cerchio il 18 marzo in casa contro il Bologna, prologo della sosta per gli impegni delle Nazionali. Si è ridotto ad un punto lo scarto dallo Spezia, cuscinetto tra Salernitana e Verona. Adesso Mazzocchi e compagni hanno un solo punto di vantaggio dai liguri. Certo, la corsa è sull'Hellas Verona terzultimo, ma è meglio avere un cuscinetto rispetto a chi insegue e questo cuscinetto è proprio lo Spezia. E' un fatto di piedi, di cuore ma anche di testa: la Salernitana a fine 2022 aveva dieci punti di vantaggio rispetto alla zona a rischio, poi si è fatta risucchiare dopo la sconfitta di Verona e poi è ritornata a respirare dopo la vittoria con il Monza. Per respingere i nuovi assalti, deve non solo sperare in risultati negativi delle concorrenti ma anche prolungare la striscia positiva. La sconfitta dell'Inter ringalluzzisce a propria volta il Milan, prossima avversaria della Salernitana a San Siro: con una vittoria lunedì sera, infatti, il Diavolo raggiungerebbe quota 50 punti e sarebbe di nuovo con un piede e mezzo in zona Champions. Ci sarà da battagliare: occorrerà la migliore Bersagliera della stagione.