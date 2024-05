"Espressioni irriguardose" all'arbitro: Salernitana senza team manager per due giornate

La stangata è arrivata puntuale. Dopo l'espulsione subita nel corso di Salernitana-Atalanta, il team manager granata Salvatore Avallone è finito sotto la lente d'ingrandimento del giudice sportivo della Lega Serie A, che lo ha squalificato per due turni. Il dirigente dovrà dunque rinunciare a sedersi in panchina non solo nella sfida contro la Juventus della quale è stato giocatore, ma anche in occasione dell'ultima gara casalinga dei granata, contro il Verona. La Salernitana starebbe valutando di fare ricorso per ottenere l'attenuazione della squalifica e quindi lo sconto di una giornata.

Le motivazioni del giudice sportivo

Avallone squalificato per due giornate "per avere, al 19' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara; dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava la decisione arbitrale rivolgendo all'arbitro espressione irriguardosa".