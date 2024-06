Allenamenti per 6 mesi allo stadio Arechi: la Salernitana inoltra la richiesta al Comune

La Salernitana ha chiesto al Comune di Salerno di utilizzare lo stadio Arechi non solo per le gare casalinghe, come avviene ormai senza soluzione di continuità dalla sfida al Padova datata settembre 1990, ma anche per gli allenamenti infrasettimanali. In una missiva inviata agli uffici comunali e alla ditta Tanci che si occupa della manutenzione del manto erboso, il club granata indica anche la fascia temporale di utilizzo.

Lo scenario

Chiede di poter spostare il proprio quartier generale allo stadio dal 27 luglio a fine dicembre. La convenzione d'uso, che è entrata in vigore il primo luglio 2023 e che concede alla Salernitana lo stadio per sei anni, prevede anche un bonus di 20 allenamenti annuali. Sforare questo bonus significa entrare in calcoli tariffari extra convenzione. L'orientamento è di accettare la richiesta della Salernitana, ma toccherà alla Giunta con apposita delibera, dire sì agli allenamenti giornalieri della Salernitana indicando una cifra forfettaria per l'utilizzo extra del manto erboso. Da convenzione, la Salernitana paga al Comune l'utilizzo del terreno di gioco e ricava il canone da una percentuale del 6.5% (adesso 5.5%, in Serie B) prelevata dal lordo dell'incasso di ogni singola gara al botteghino. Il Comune, invece, sporziona in rate quadrimestrali il compenso d 99mila euro riconosciuto alla Salernitana per la manutenzione del terreno di gioco.