Via libera al settore ospiti nei Distinti: la Commissione di vigilanza riapre "la Nord" al tifo granata

Squadra e riga, calcolatrice e nuova capienza: la Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, riunitasi allo stadio Arechi, ha dato il proprio assenso allo spostamento del settore ospiti in uno spicchio del settore Distinti. Potrà essere occupato da 1852 persone (il 5% della nuova, futura capienza) e verrà delimitato con barriere antisfondamento. Sarà autonomo dal resto dello stadio: disporrà di propri servizi igienici e varco d'ingresso. La creazione del nuovo settore ospiti impatterà - scrive il quotidiano Il Mattino oggi in edicola - sulla viabilità del quartiere San Leonardo, zona stadio.

Area parcheggio e stazionamento autobus

Chiudete gli occhi e immaginate un derby acceso oppure l'arrivo di squadre di alto rango allo stadio Arechi. A maggior ragione in queste giornate di sovraffollamento e in ogni caso in tutte le partite con tifoseria ospite al seguito, sarà attrezzato un parcheggio auto ricavato da un terreno (area privata) che si trova tra il settore Distinti e viale Giuseppe Raffaele Pastore. I new jersey, invece, serviranno a sbarrare la strada agli automobilisti separando il sottopasso di via San Leonardo - riaperto al traffico - dal resto della viabilità che proviene dalla zona industriale, confluisce verso viale Pastore e conduce i tifosi ospiti allo stadio. I pullman saranno parcheggiati lungo viale Pastore.

La condizione

Il nuovo settore ospiti prenderà forma previa apertura della curva Nord al tifo granata. La curva Nord, a propria volta, potrà essere fruita per intero (7500 posti, al momento solo 2000 riservati agli ospiti, anello inferiore) a patto che vengano posizionati sei tornelli doppi ai varchi d'ingresso. La spesa per l'acquisto dei tornelli sarà coperta da economia ricavata dai fondi per le Universiadi. A lavori ultimati, la capienza dello stadio Arechi passerà dagli attuali 29.739 posti a 34239.