Stadio Arechi, via libera: Comune e Salernitana hanno firmato la convenzione

Le firme del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e dell'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, hanno sancito l'accordo tra Palazzo di Città e il club granata per la convenzione d'uso dello stadio Arechi. Si tratta di un accordo ponte, cioè è stato siglato il rinnovo in proroga della convenzione d'uso fino a giugno 2023.

Lo scenario

Dodici mesi di accordo in attesa delle proposte di restyling che la Salernitana inoltrerà al Comune di Salerno e che dovranno rientrare in un accordo più ampio, non più o non solo finalizzato alla convenzione d'uso dell'impianto di via Allende ma soprattutto alla concessione pluriennale.

Le dichiarazioni



"La firma in calce alla convenzione è un segno della continuità di un cammino strutturale con l’amministrazione comunale – ha dichiarato l'ad granata, Maurizio Milan – Stiamo discutendo anche della futura gestione, nelle prossime settimane partirà un tavolo tecnico di lavoro. Questo di oggi è l’ultimo tassello per l’iscrizione al campionato, ringraziamo il sindaco per l’interesse e la sensibilità. Abbiamo voluto la proroga perché vogliamo costruire un progetto di ampio respiro e chiederemo la gestione dello stadio per più anni dopo questo tavolo tecnico. Si parlerà di interventi non ordinari ma di layout. Il dialogo continuerà in questi mesi: sarà di sicuro finanziato dalla Salernitana ma non è che lo facciamo da soli in termini di programmazione e progettazione. Lavoreremo, infatti, in sinergia con il Comune di Salerno, il progetto sarà varato a quattro mani. La proroga ci darà un tempo tecnico per arrivare ad un accordo più strutturato”. Poi il sindaco: “Proroghiamo di un anno la convenzione in attesa di una visione più ambiziosa dei nostri rapporti. La Salernitana è molto orientata verso un processo di importante riqualificazione dell’impianto sportivo. Stiamo dialogando con grande armonia e fattività, stiamo lavorando ad un centro sportivo importante nella zona orientale della città. Ho promosso un gruppo di lavoro che è arrivato a delle considerazioni tecniche che sottoporremo alla Salernitana".