Dieci partite all'Arechi: incasso a cinque stelle per la Salernitana, la quota del Comune

"Cuore granata, curva Sud": il coro indica solo la spinta degli ultras ma anche una delle principali fonti di sostentamento della Salernitana, che nel 2021 si è stropicciata gli occhi per gli incassi registrati. Continua a farlo nel 2022. Nel frattempo i tecnici di Palazzo di Città hanno inviato la nota ufficiale al club del cavalluccio marino, attraverso la quale hanno richiesto i borderò delle partite disputate nel 2021, dalla gara contro la Roma a quella contro l'Inter. Incasso di circa 7 milioni di euro, dal quale defalcare il 6,5% per l'Ente .

La convenzione d'uso

Scaduta e prorogata fino al 30 giugno, stabilisce che la Salernitana possa utilizzare il terreno di gioco dello stadio Arechi in esclusiva: due volte alla settimana quando si gioca in trasferta e una volta a settimana, più la partita, quando nel weekend si gioca in casa. Il canone per l'utilizzo dell'impianto sportivo di via Allende viene calcolato dal lordo degli incassi al botteghino. In compensazione, il Comune di Salerno eroga alla Salernitana 150mila euro per la manutenzione del terreno di gioco. Gli incassi fatti registrare dalla Salernitana nel periodo agosto-dicembre 2021, quindi dalla partita casalinga contro la Roma di José Mourinho a quella del 21 dicembre contro l'Inter di Edin Dzeko, sono di circa 7 milioni di euro. Poi scatta l'applicazione della percentuale sull'incasso lordo che, in Serie A, è cresciuta di un punto (da 5.5 a 6,5%) perché è cambiata la categoria di appartenenza. La Salernitana ha preparato i borderò e si accinge ad inviarli al Comune di Salerno. A conti fatti, l'Ente proprietario dell'impianto sportivo incasserà circa 400mila euro.