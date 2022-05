Stadio Arechi, il futuro è adesso: incontro Salernitana-Comune per la convenzione

A passo di Bersagliera, priorità alle infrastrutture. Domani, venerdì 27 giugno, la Salernitana farà tappa a Palazzo di Città. L'amminstratore unico Milan accompagnerà il presidente Iervolino. Insieme discuteranno con il sindaco della convenzione d'uso dello stadio Arechi. Scaduta e prorogata per due annualità, fino a giugno 2022, adesso va inquadrata in una nuova cornice. Sarà covenzione d'uso pluriennale e poi si parlerà (a breve, lascia inture Milan) anche di concessione.

La priorità

Adesso è la convenzione d'uso perché rientra nei parametri infrastrutturali propedeutici all'iscrizione al campionato. Lo stadio dovrà subire anche interventi migliorativi e bisognerà prestare particolare attenzione anche alla capienza della curva Nord. Milan, che ha annunciato l'incontro imminente intervendo a margine della conferenza stampa di presentazione di Sentimento Granata, l'album di figurine celebrative per la promozione della Salernitana in A, si è anche soffermato sulla stangata del giudice sportivo: "Abbiamo già dato mandato al pool di legali: faremo ricorso avverso la squalifica del settore Distinti per un turno". Oggi, 26 maggio, è anche in programma un importante CdA: "L'indice di liquidità è tra i più alti del campionato".

Il ritiro e l'allenatore

Milan ha confermato la notizia del ritiro all'estero: Salernitana in Austria. Ci saranno amichevoli internazionali e poi bisognerà valutare l'allestimento della rosa. "Decideranno Sabatini e Nicola", ha detto l'ad, mettendo il timbro in calce alla riconferma del tecnico piemontese.