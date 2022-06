Stadio Arechi, nuova capienza curva Nord: la Salernitana incontra il Prefetto

Entro fine giugno o nella peggiore delle ipotesi entro i primi giorni di luglio, la Salernitana comunicherà i prezzi della nuova campagna abbonamenti. Al momento, il club granata non può disporre della curva Nord: in pianta organica, dunque nei 29739 posti disponibili, è presente solo come settore ospiti, capiente duemila persone. Per riaprire al pubblico lo spicchio superiore della Nord è necessario installare quattro tornelli e creare percorsi differenziati di accesso agli spalti. Sono i lavori propedeutici alla richiesta di convocazione della Commissione provinciale di vigilanza, che dovrà esaminare tutto e poi dare il via libera all'apertura dell'anello superiore.

L'appuntamento

E' fissato la prossima settimana. La Salernitana, rappresentata dall'amministratore delegato Milan e dalla responsabile marketing e comunicazione, Andria, parteciperà ad un incontro tecnico che servirà a prendere nota dei lavori urgenti e indifferibili che Palazzo di Governo comunicherà. La convenzione d'uso dello stadio Arechi, che è stata prorogata fino a giugno 2023, prevede che la Salernitana percepisca dal Comune di Salerno 150mila euro per la manutenzione ordinaria del manto erboso e che il Comune di Salerno a propria volta riceva il canone d'uso attingendo al 6,5% dell'incasso lordo delle partite. Se, però, ci saranno interventi migliorativi che verranno effettuati in epoca antecedente al 30 giiugno 2023, si procederà in compensazione. La Salernitana si occuperà certamente dell'installazione dei tornelli.

Gli altri interventi

Il club granata vuole anche indietreggiare le panchine e alzarle di quota, vuole installare tabelloni luminosi, creare una rampa d'accesso per disabili nei Distinti, sta già lavorando alla ristrutturazione e alla riassegnazione dei posti in tribuna vip e autorità, pensa a lavoro di riqualificazione della tribuna stampa e alla creazione di sky box per autorità e sponsor.